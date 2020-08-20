مقتل 6 عراقيين بينهم شرطيان بتفجير إرهابي وهجوم مسلح شمال بغداد

قتل ستة أشخاص بينهم شرطيان اليوم إثر تفجير إرهابي بعبوة ناسفة وهجوم مسلح في الدجيل شمال العاصمة العراقية بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني العراقي قولها في بيان إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارتين مدنيتين في منطقة شيخ ابراهيم التابعة لقضاء الدجيل ما أدى إلى استشهاد عنصرين من الشرطة وأربعة مدنيين.

وأضاف البيان إن قوة من الشرطة تعرضت لدى وصولها إلى مكان الحادث لإطلاق نار عشوائي من قبل عناصر إرهابية ما أدى إلى إصابة اثنين من الشرطة وخمسة مدنيين.

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