ظريف: محاولة واشنطن فرض عقوبات على إيران زعزعة لمصداقية مجلس الأمن
حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن محاولة الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على إيران ستكون لها عواقب وخيمة على القانون الدولي ولن تؤدي سوى إلى تدمير الآليات الدولية وزعزعة مصداقية مجلس الأمن.
وقال ظريف خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وأعضاء مجلس الأمن الدولي إنه حسب إجماع جميع أعضاء الاتفاق النووي مع إيران وأعضاء مجلس الأمن والقانونيين الدوليين فإن الولايات المتحدة ليست عضواً في الاتفاق وأن خطوتها لا أساس لها في القرار الدولي الخاص بالاتفاق 2231.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن القيام بواجباتهم القانونية في مواجهة جموح الإدارة الأميركية.
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