روسيا لا تعترف بإخطار أمريكا مجلس الأمن بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران

أدانت روسيا بأشد العبارات تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي الرامية لإعادة فرض عقوبات على إيران واصفة هذه التصرفات بـ “الفظة”.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خلال تصريحات في موسكو اليوم إن “روسيا تدين بأشد العبارات التصرفات الأمريكية لإحياء العقوبات الملغاة ضد إيران سابقاً وقيامها بانتهاك القرار الدولي 2231 وانسحابها قبل عامين من خطة العمل المشتركة الشاملة” مشدداً على أن واشنطن ستفشل في مسعاها وتصرفاتها لن تؤدي إلى أي نتيجة سوى إلى خلق أزمة جدية عميقة في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح ريابكوف أن واشنطن ستفشل كما فشل مؤخراً المشروع المعد من قبلها لإحياء فرض المقاطعة المفتوحة لتوريد السلاح إلى إيران لافتاً إلى أن كل سلوكيات واشنطن بهذا الشأن مكرسة لخدمة المصالح السياسية الداخلية للإدارة الأمريكية.

بدورها اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إحاطتها الأسبوعية أن مبادرة الولايات المتحدة بإحياء مفعول قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات ضد إيران والتي تم إلغاؤها إثر إبرام خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن تسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني باتت مجردة من أي أسس قانونية ومصيرها الفشل حتماً.

كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا لن تعترف بإخطار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمجلس الأمن الدولي بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران .

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نيبينزيا قوله في تصريحات للصحفيين في نيويورك اليوم تعليقا على الخطوة الأمريكية.. “يمكن إعادة العقوبات من قبل دولة طرف في خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الايراني والولايات المتحدة ليست كذلك منذ انسحابها من الخطة” مضيفا.. “إن هذا التساؤل سيثيره أعضاء الوفود في مجلس الأمن حتما”.

كما اعتبر دميتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن توجه واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد “لن يغير شيئا على الصعيد العملي ومن المؤسف أن نرى الولايات المتحدة الدولة العظيمة تذل نفسها”.

وقال بوليانسكي في تعليقه على الخطوة الامريكية كما نقلت وكالة تاس.. “هناك انطباع أن كوكب الأرض ينقسم إلى كوكبين.. أحدهما ذاك الذي تتصرف الولايات المتحدة فيه كما تشاء دون أن تحاول تفسير أي شيء لأي أحد كفسخ اتفاقات دولية مع تسخيرها في الوقت نفسه لخدمة مصالحها والثاني هو الكوكب الذي يعيش فيه بقية العالم الذي يسود فيه القانون الدولي” مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تظل معزولة في مجلس الأمن “بسبب قراءتها الخاطئة والأنانية لقرار مجلس الأمن الدولي 2231”.

ومنيت أمريكا بفشل ذريع يوم الجمعة الماضي في مجلس الأمن الدولي في محاولتها الرامية لتمديد الحظر التسليحي على إيران الذي ينتهى في تشرين الأول القادم حيث عارضت روسيا والصين مسودة القرار الأمريكي فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا و 8 أعضاء آخرون عن التصويت وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان هما الدولتين الوحيدتين بين أعضاء المجلس الـ 15 اللتين صوتتا لصالح مسودة القرار.

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