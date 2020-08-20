إصابات باقتتال مرتزقة أردوغان فيما بينهم في رأس العين بريف الحسكة

أصيب عدد من مرتزقة النظام التركي جراء اشتباكات عنيفة اندلعت فيما بينهم في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.

وذكرت مصادر محلية أن خلافاً نشب بين ما يسمى “درع الحسكة” وما يسمى “فصيل الموالي” على تقاسم المسروقات والاستيلاء على منازل المواطنين وتطور إلى اشتباك بمختلف أنواع الأسلحة ما تسبب بإصابة عدد من الإرهابيين ودمار في منازل المدنيين.

ويتواصل الاقتتال فيما بين المجموعات الإرهابية التي تتبع للنظام التركي في معظم المناطق التي تنتشر فيها ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم واستشهاد واصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.

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