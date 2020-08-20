(تربية اللاذقية) تباشر بتصنيع الدفعة الثالثة من الكمامات القماشية

اللاذقية - سراب علي

بدأت مديرية التربية في اللاذقية عن طريق كوادرها في الثانويات المهنية النسوية بتصنيع الكمامات للمرة الثالثة وذلك تنفيذاً لمساهمة وزارة التربية بالتصدي لوباء (كورونا) بعد تزايد انتشاره.

وبين عمران أبو خليل _مدير التربية في اللاذقية لـ( تشرين ) أن المتطوعات من كوادر الثانويات المهنية من المعلمات والموجهات المختصات بالفنون النسوية و البالغ عددهن نحو 20 معلمةً، باشرن العمل بتصنيع الكمامات القماشية في عدد من الثانويات النسوية، مشيراً إلى أن مديرية تربية اللاذقية استلمت 400 مترا قماشي، حيث سيتم تصنيع 10000 كمامة، وسيتم تعقيمها وتجهيزها ووضعها تحت تصرف وزارة التربية.

وأكد أبو خليل أنه تم تزويد الثانويات التي يتم العمل بها بكل ما تحتاجه من متممات العمل كالخيوط والمطاط وغيرها، مبيناً أنه سيتم إنجاز العمل خلال أسبوع.

ولفت أبو خليل أن لدى المديرية إمكانية لتشغيل خط إنتاج لصناعة الكمامات و طرحه في السوق، حيث إن مادة الخياطة مادة تدرس ضمن المنهاج و يمكن تدريب الطالبات عليها و المشاركة في صناعتها مع المعلمات وطرحها في السوق، مبيناً أنه تم تصنيع 7000 كمامة في من كل المرحلتين الأولى و الثانية أي 14000 كمامة تم تصنيعها من قبل من خلال كوادر التعليم المهني في الثانويات النسوية المهنية.

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