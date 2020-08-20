آخر تحديث: 2020-08-20 22:16:14
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الصحة: ٨١ إصابة جديدة بكورونا .. 15 شفاء .. 4 وفيات

التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٨١ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ٢٠٠٨.

وبينت الصحة شفاء ١٥ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٦٠.

وأشارت إلى وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٨٢.

وتتوزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الخميس ٢٠ آب ٢٠٢٠.

  • الاصابات:

٢٩ في دمشق

٢٠ في اللاذقية

١٥ في حلب

٥ في حمص

٥ في درعا

٤ في حماه

٣ في طرطوس

 

  • الوفيات:

١ في طرطوس

١ في دمشق

١ في حمص

١ في اللاذقية

 

  • حالات الشفاء:

٤ في اللاذقية

٣ في حمص

٢ في حماه

٢ في طرطوس

٢ في دمشق

٢ في ريف دمشق

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التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

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