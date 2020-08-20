الصحة: ٨١ إصابة جديدة بكورونا .. 15 شفاء .. 4 وفيات
أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٨١ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ٢٠٠٨.
وبينت الصحة شفاء ١٥ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٦٠.
وأشارت إلى وفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٨٢.
وتتوزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الخميس ٢٠ آب ٢٠٢٠.
٢٩ في دمشق
٢٠ في اللاذقية
١٥ في حلب
٥ في حمص
٥ في درعا
٤ في حماه
٣ في طرطوس
١ في طرطوس
١ في دمشق
١ في حمص
١ في اللاذقية
٤ في اللاذقية
٣ في حمص
٢ في حماه
٢ في طرطوس
٢ في دمشق
٢ في ريف دمشق
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