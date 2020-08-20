٤٠ مسحة يومياً في مركز التدخل المبكر باللاذقية.. وحجز الدور على الهاتف

اللاذقية-صفاء إسماعيل

بدأ العمل في مركز التدخل المبكر لإجراء اختبار (بي سي آر) للمسافرين، الأحد الماضي في مدينة اللاذقية وسط إجراءات محددة فرضتها مديرية الصحة للتخفيف من حالات الازدحام وتسهيل أمور الراغبين بالسفر.

عن الإجراءات التي قامت بها مديرية صحة اللاذقية لتخفيف الازدحام وإجراء المسحات بسهولة وأمان حرصاً على السلامة العامة، قال معاون مدير صحة اللاذقية_ الدكتور عبد اللطيف دمياطي لـ(تشرين): تم اليوم زيادة عدد المسحات التي يتم إجراؤها يومياً لتصبح ٤٠ بدلاً من ٣٠ مسحة، ويتم نشر الأسماء المستحقة على صفحة مديرية الصحة والمكتب الصحفي للمحافظة، كما تم تخصيص الرقم( ٠٩٨٧٠٥٨٧٦٣ ) لاستقبال المكالمات وحجز الأدوار ابتداء من السبت القادم لإجراء اختبار الكشف عن فيروس (كورونا) في المركز، وذلك بالاتصال على الرقم بين الساعة التاسعة صباحاً و حتى الساعة الواحدة ظهراً.

كما أشار دمياطي إلى تنظيم وثيقة الاختبار على نسختين باللغتين العربية والإنكليزية وبهدف التخفيف على المسافرين من تكاليف إجراءات الترجمة المحلفة، بالإضافة إلى وضع نافذة مصرفية في المركز لتسهيل عمليات الدفع عبر تسديد إشعارات الاختبار.

وشدد دمياطي على المواطنين لتوخي الحذر وعدم التجاوب مع أي شخص يطلب مبلغاً مادياً مقابل تسهيل موعد دورهم، والإبلاغ عن أي محاولة من هذا النوع.

وفي إطار الإجراءات المتبعة، بين دمياطي أنه يجب على المسافرين حجز دور قبل موعد سفرهم بـ٤٨ ساعة، والقدوم للمركز لإجراء المسحة والدفع واعطائه النتيجة بعد ٢٤ ساعة من تاريخ إجراء المسحة.

وأكد دمياطي أن جميع الخدمات متوفرة في المركز، حيث يوجد فيه مخبريتان لأخذ المسحات و3 إداريين للتسجيل وطبيب مدقق لبطاقات السفر، مضيفاً: في حال الانتظام من المسافرين والتقيد بالتعليمات لا يستغرق العمل يومياً إلا ٣ ساعات و تكون النتيجة بعد ٢٤ساعة.

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