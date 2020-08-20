شرطة حماة يتعادل مع الحرية وعفرين يفوز على التضامن

تعادل شرطة حماة مع الحرية بهدف لمثله وفاز عفرين على التضامن بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثانية من ذهاب الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز للموسم المقبل وذلك لحساب المجموعة الشمالية.

وكانت الجولة الأولى التي جرت السبت الماضي شهدت فوز التضامن على شرطة حماة بهدفين مقابل لا شيء والحرية على عفرين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الشمالية يوم الثلاثاء القادم حيث يلتقي شرطة حماة مع عفرين في حماة والتضامن مع الحرية في اللاذقية.

وفي السياق ذاته يواجه المجد فريق الحرجلة على ملعب الأخير غداً ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الجنوبية بينما يلتقي المحافظة فريق اليقظة على ملعب الأول ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وانتهت نتائج الجولة الأولى التي أقيمت الأحد الماضي الأول بفوز المجد على المحافظة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد والحرجلة على اليقظة بهدفين مقابل هدف واحد.

ووفقاً لنظام البطولة تلعب الفرق في الدور الثاني ضمن مجموعتين ذهاباً وإياباً ويتأهل في نهايتها الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة النهائية من الدوري التي يلعب بها صاحب المركز الأول من كل مجموعة مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الأخرى مباراة واحدة ويتأهل الفائزان إلى الدوري الممتاز.

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