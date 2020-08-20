إصابة مدني برصاص ميليشيا (قسد) في بلدة ذيبان بريف دير الزور

أصيب مدني برصاص ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي بينما اقتحم عدد من الأهالي أحد مقرات هذه الميليشيا في البلدة.

وذكرت مصادر أن مسلحي ميليشيا “قسد” أطلقوا النار باتجاه أبناء بلدة ذيبان في حي اللطوة بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى إصابة مدني بجروح.

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات اندلعت إثر إصابة المدني بين أهالي البلدة ومسلحي ميليشيا “قسد” تزامنت مع اقتحام الأهالي مقراً عسكرياً تابعاً لهذه الميليشيا في البلدة.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية مظاهرات احتجاجية واسعة شملت العديد من قرى ريف مدينة الزور طالب الأهالي فيها بطرد هذه الميليشيا وقوات الاحتلال الأمريكي الداعمة لها من قراهم وبلداتهم.

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