الحرارة غداً أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطر على الساحل
تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
وفي نشرتها المسائية أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الجو يكون غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الساحلية ويكون ليلاً لطيفاً ومائلاً للبرودة وخاصة في المرتفعات الجبلية والرياح غربية معتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة:
|منطقة دمشق
|35 / 18
|المنطقة الجنوبية
|34 / 17
|المرتفعات الجبلية
|27 / 15
|المنطقة الوسطى
|34 / 18
|المنطقة الساحلية
|29 / 23
|المنطقة الشمالية
|35 / 20
|منطقة الجزيرة
|39 / 21
|المنطقة الشرقية
|40 / 24
|منطقة البادية
|36 / 20
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