إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام المستوطنين بلدة سبسطية
أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم خلال اقتحام المستوطنين الإسرائيليين المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة وفا عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم قوله: إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه وخاصة المنطقة الأثرية في محاولة لتهجير الفلسطينيين منها وتهويدها.
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