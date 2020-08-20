ضبط منشأة تتاجر بالدقيق الأبيض باسم ماركات مختلفة ومصادرة 20 طناً مواد بناء منتهية الصلاحية في ريف دمشق

مركزان الخليل

بعد رصد ومتابعة للمواد المتداولة في أسواق ريف دمشق تمكن عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق اليوم بالتعاون مع الجهات المختصة بمنطقة ضاحية قدسيا من ضبط مستودع بداخله كمية ثمانية أطنان من مادة الدقيق الأبيض، يقوم صاحب المستودع بإفراغ أكياس الدقيق و تعبئتها ضمن أكياس زنة 50 كغ، تحمل ماركات: عبر الشرق – قرطبة – التوفيق ، ثم يقوم بدرزها و بيعها في الأسواق بقصد الاستفادة من الفارق السعري , بالإضافة إلى ضبط كمية/ 325 /كغ من مادة الملح و كراتين فارغة لمواد إغاثية أخرى كان قد تصرف بها سابقاً .

وبين لؤي سالم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أنه بالتحقيق الأولي عن مصدر المادة تبين أن المخالف يقوم بشراء المواد من جمعية إنسانية في قرى الأسد.

و عليه تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالف وحجزت المواد المضبوطة داخل المستودع وأحيل المخالف موجوداً لاستكمال التحقيق معه و أغلق المستودع بالشمع الأحمر وفق الأصول القانونية..

من جهة أخرى أكد سالم أنه تم ضبط مستودع آخر لمواد البناء والعزل في منطقة معربا بريف دمشق وبداخله حوالي 20 طناً من مواد البناء المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، منها المذيبات العازلة وبيليبونت وروبة سيراميك ومعجون جبسي وغيرها من المواد المخالفة. موضحاً أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وأحيل المخالف موجوداً إلى القضاء المختص وتمت مصادرة المواد المضبوطة بقصد إتلافها وفق الإجراءات القانونية اللازمة والتي نص عليها قانون حماية المستهلك.

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