القياس والتقويم: فتح التسجيل مجدداً لامتحان طب الأسنان الموحد المقرر في التاسع عشر من الشهر القادم

أعلن مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح التسجيل مجدداً لامتحان طب الأسنان الموحد “دورة نظامية” المقرر إجراؤه في التاسع عشر من شهر أيلول القادم وذلك خلال الفترة ما بين 1-9 و10-9-2020.

وأشار المركز في إعلانه الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه يمكن للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الماضية التسجيل حالياً خلال الفترة المذكورة مبيناً أنه يمكن للطلاب المقرر تخرجهم بنتيجة العام الدراسي الحالي التقدم للامتحان “شرطياً” حتى في حال عدم صدور نتائج بعض المقررات التي تقدموا بها خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وكانت المدة السابقة للتسجيل امتدت خلال الفترة ما بين 1-7 و20-7-2020.

يعد حصول الطالب من الجامعات السورية “الحكومية والخاصة” والجامعات غير السورية على علامة 50 بالمئة شرطاً للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط كما يعد الحصول على علامة 60 بالمئة شرطاً للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.

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