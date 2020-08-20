الكرملين: هناك تدخل خارجي واضح في شؤون بيلاروس

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وجود تدخل خارجي ملحوظ مباشر وغير مباشر في شؤون جمهورية بيلاروس الداخلية.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم “لن أحدد القوى أو الدول التي تقوم بذلك ولكننا نلحظ تدخلاً واضحاً سواء أكان مباشراً أو غير مباشر في شؤون بيلاروس ونحن قلقون بهذا الشأن” مضيفاً أن المشاكل والقضايا موضع الخلاف في هذا البلد يجب أن تحل عبر الحوار بين مواطني بيلاروس أنفسهم وضمن الإطار القانوني.

وأضاف أن أي حوار بين روسيا أو أي دولة أخرى وبين المعارضة البيلاروسية سيشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية لهذا البلد وقال “لن نتدخل في الاحتجاجات بأي شكل من الأشكال وخاصة الآن في أشد المراحل سخونة”.

ولفت المتحدث إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بحثا معاً التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا وهما على اتصال دائم ويتبادلان الآراء حول المستجدات.

وكان بيسكوف أكد أمس أن الأحداث الجارية في بيلاروس شأن داخلي لهذا البلد ومن المهم جداً أن تجري الأمور في إطار المحافظة على الأرضية القانونية لإرساء الحوار الوطني فيها.

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