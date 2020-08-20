جامعة حماة تحدد الأول من أيلول موعداً لامتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه

حددت جامعة حماة الأول من شهر أيلول المقبل موعدا لإجراء امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه وذلك في مقر المعهد العالي للغات.

وبين رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان لمراسل سانا أن عمليات تسجيل الطلاب لإجراء الامتحان المذكور مستمرة لغاية الـ 27 من الشهر الجاري مشيراً إلى أنه يمكن الاطلاع على الأوراق المطلوبة للتسجيل في الامتحان من خلال لوحة الإعلانات في المعهد العالي للغات أو موقع الجامعة على الإنترنت.

ويجرى الامتحان مرة كل ثلاثة أشهر ويعد النجاح فيه شرطاً للقبول في برامج الدكتوراه بالجامعات السورية.

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