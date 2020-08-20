الداخلية: إحباط عملية إدخال 36 كيلوغراماً من الحشيش إلى سورية

أعلنت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات في دمشق أحبط عملية إدخال 36 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر إلى سورية وصادر الكمية وألقى القبض على مروجيها.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع المكافحة عن قيام أحد تجار المواد المخدرة بإدخال مادة الحشيش المخدر إلى سورية من بلد مجاور ليقوم بترويجها في محافظتي دمشق وريفها ومن خلال المتابعة الحثيثة والمراقبة المستمرة تمكن الفرع من القبض على شخصين في منطقة برزة البلد في سيارة خاصة نوع كيا وبتفتيشها عثر فيها على كمية ستة وثلاثين كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر وبالتحقيق معهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة وتعاطيها ونقلها بقصد الاتجار بها وتعاملهما مع شخص متوار عن الأنظار وقيامهما بنقل كميات أخرى له عدة مرات تسليمها لأشخاص معروفين مقابل مبالغ مالية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم حجز السيارة المذكورة ومصادرة المواد المخدرة وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين معهم في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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