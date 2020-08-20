سلوتسكي:على أطراف الاتفاق النووي رفض تجديد عقوبات واشنطن ضد إيران

دعا ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي جميع الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران إلى رفض تجديد العقوبات الأمريكية ضد هذا البلد.

ونقلت وكالة تاس عن سلوتسكي قوله للصحفيين اليوم إن تصريح وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تجديد العقوبات ضد إيران ينتهك جميع قواعد القانون الدولي مشيراً إلى “أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من تصويت مجلس الأمن الدولي ضد تمديد العقوبات يوم الجمعة الماضي”.

وأضاف المسؤول الروسي “أن هناك كذلك تهديدات أمريكية بفرض عقوبات تتجاوز الحدود الإقليمية ضد روسيا والصين لوقوفهما ضد القرارات التي تفرضها واشنطن”.

وقال إن هذه السياسة الوقحة لتعزيز الهيمنة الأمريكية يجب معارضتها والوقوف في وجهها من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتفاق النووي ومن ضمنهم الشركاء الأوروبيون مشدداً على أنه “من غير المقبول أن يقوم أحد الأطراف بالخروج بشكل أحادي من الاتفاقات الدولية المصدق عليها بقرارات من مجلس الأمن الدولي ومن ثم محاولة فرض إرادته على الأطراف الأخرى من خلال العقوبات”.

وتابع سلوتسكي “أن الولايات المتحدة قررت كسر الاتفاق النووي متجاهلة بذلك الجهود الدبلوماسية التي استغرقت سنوات طويلة ومستفزة بشكل صارخ إيران وهي بذلك فقدت الحق في مناقشة التزام طهران بخطة العمل الشاملة المشتركة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات على طهران رغم معارضة الاتحاد الأوروبي لذلك.

طباعة