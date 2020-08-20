الصحة الروسية تكشف عن أعراض جانبية للقاح كورونا

كشف كبير اختصاصيي الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية فلاديمير تشولانوف عن وجود بعض الأعراض الجانبية للقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن تشولانوف قوله إنه يمكن حدوث بعض ردود الفعل في مكان الحقن مثل وجود إحمرار أو بعض الألم.. كما يعاني الشخص المتلقي للقاح من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة حيث يمكن أن تصل إلى 5ر37 درجة مشيراً إلى أنه لن تكون هناك حاجة لخفض الحرارة باستخدام الأدوية ويكفي تناول حبة باراسيتامول.

وأضاف الطبيب إن اللقاح لا يسبب رد فعل مناعيا قاتلاً “أي لا يسبب ضرراً في باقي أعضاء الجسم” مشيراً إلى أن المناعة المكتسبة من اللقاح لا يمكن أن تؤذي جسم الإنسان على الإطلاق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم أطلق عليه اسم “سبوتنيك 5” وأعرب عن تطلعه لإطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي في المستقبل القريب.

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