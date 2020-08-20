قوى العدوان السعودي تواصل خرق اتفاق وقف النار في الحديدة
واصلت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية واستهدفت مدينة الدريهمي المحاصرة بمختلف أنواع الأسلحة ما ألحق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.
وأفاد موقع المسيرة نت بأن قوى العدوان استهدفت بصورة مكثفة مدينة الدريهمي المحاصرة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى احتراق منزل وأضرار مادية في المدينة.
وارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 80 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة أمس.
وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.
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