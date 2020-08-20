للمرة الثالثة… وفاة طفل بسبب نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول بريف الحسكة

توفي طفل من جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي وذلك في ثالث حالة وفاة لأطفال خلال الأيام الأخيرة وللأسباب نفسها في المخيم الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وأفاد مراسل سانا نقلاً عن مصادر أهلية بوفاة طفل من جراء نقص الرعاية الصحية في القسم الثالث من مخيم الهول الذي يشهد حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه ونقصاً حاداً في المياه والمواد الغذائية وظروفاً غير صحية أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال.

وتوفيت طفلة السبت الماضي وطفل أمس من جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول الذي تحتجز واشنطن فيه عبر مجموعات إرهابية مدعومة منها عشرات آلاف المهجرين السوريين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وأمن وغيرها.

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