تعرف على المرشحين الأربعة لجائزة أفضل لاعب في المربع الذهبي

أعلن الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم، عن المرشحين الأربعة لنيل جائزة أفضل لاعب ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة القارية العريقة

وضمت القائمة كلاً من:

1- البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ الألماني.

3- الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم سان جيرمان الفرنسي.

4- سيرجي جنابري، نجم بايرن ميونيخ الألماني.

وانتهت مباراتا نصف النهائي بفوز باريس سان جيرمان على لايبزيغ الألماني بثلاثية نظيفة، وفوز بايرن ميونيخ على ليون الفرنسي بثلاثية بيضاء أيضاً.

وسجل جنابري هدفين، فيما سجل زميله ليفاندوفسكي هدفاً ضد ليون، في المقابل، سجل أنخيل دي ماريا هدفاً وصنع هدفين، وصنع نيمار هدفاً ضد لايبزيغ.

يذكر أن بايرن ميونيخ سيواجه باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال، الأحد المقبل، في الـ23 من آب الجاري.

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