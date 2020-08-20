موسكو: سنطلق تحقيقاً جنائياً في حال ثبوت تعرض نافالني للتسمم

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم أن تحقيقاً سيطلق في حال تأكد تسمم المعارض الروسي ألكسي نافالني، مشدداً على أن روسيا تتعامل مع جميع مواطنيها على قدم المساواة.

ونقلت وكالة “تاس” عن بيسكوف قوله للصحفيين، علينا أولاً الانتظار لحين صدور النتائج النهائية للفحوص التي أجريت على نافالني والتي تساعد الأطباء على تحديد ما حدث وما الذي تسبب بهذا الوضع وتسبب بإفقاده وعيه وبعد ذلك وفي حال تأكد تعرضه للتسمم واتخذت أجهزة إنفاذ القانون المختصة قراراً سيكون هناك تحقيق.

وشدد بيسكوف على أن الأجهزة الطبية وأجهزة إنفاذ القانون في روسيا تعامل جميع مواطني البلاد بشكل متساو، داعياً إلى عدم القفز إلى النتائج والانتظار عوضاً عن ذلك لسماع المعلومات الرسمية.

وأشار إلى أنه في حال كانت حالة نافالني تتطلب نقله إلى الخارج فإن هذا الخيار سيدرس على وجه السرعة معرباً عن تمنيات الحكومة الروسية له بالشفاء السريع.

وكانت الطائرة التي تقل نافالني أجرت هبوطاً اضطرارياً في مدينة أومسك الروسية بعد أن فقد وعيه ونقل لاحقاً إلى غرفة العناية الفائقة في أحد مشافي المدينة.

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