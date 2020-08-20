بعد القيود على “هواوي” .. الصين تحمي شركاتها

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتخذ “كل الإجراءات اللازمة” لحماية مصالح شركاتها المشروعة، وذلك رداً على تحرك واشنطن هذا الأسبوع لتشديد القيود على شركة هواوي الصينية.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: يجب على الجانب الأمريكي أن يصحح تصرفاته الخاطئة فوراً، من دون أن تكشف عن تفاصيل بشأن كيف يمكن أن ترد على الخطوة الأمريكية.

ووسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين نطاق القيود المعلنة في أيار والتي تهدف لمنع شركة معدات الاتصال الصينية العملاقة “هواوي” من الحصول على أشباه الموصلات من دون ترخيص خاص.

كما أضافت 38 شركة تابعة لهواوي في 21 دولة إلى القائمة الاقتصادية السوداء للحكومة الأمريكية، في إطار الإجراءات الرامية لمنع وصول الشركة إلى الرقائق الإلكترونية الأمريكية المتاحة تجارياً.

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