جامعة تشرين تزور «هيئة الأسماك» وتتعرف على آليات تربيتها

اللاذقية- باسمة إسماعيل

بعد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة تشرين والهيئة العامة للثروة السمكية مؤخراً بهدف تعزيز التعاون العلمي المشترك بينهما والتبادل الأكاديمي ونشر المعرفة بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين، قام أمس ثمانية من طلاب الدراسات العليا (ماجستير) قسم هندسة النظم البيئية في المعهد العالي لبحوث البيئة / جامعة تشرين/ برفقة أساتذتهم بزيارة علمية إلى مركز أبحاث الهيئة بمصب السن من أجل دراسة خواص المياه الناتجة عن تربية الأسماك وسبل معالجتها.

وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد اللطيف علي – مدير الهيئة العامة للثروة السمكية: يأتي توقيع المذكرة مع جامعة تشرين ضمن إطار تفعيل وتعميق علاقات التعاون العلمي والبحثي بين الهيئة والجامعة وتعزيزاً لدور البحث العلمي في التنمية والتطوير ونقل المعارف التطبيقية إلى الوسط الأكاديمي الجامعي، وتقديم الاستشارات والخدمات العلمية التخصصية إلى الهيئة.

مدير المركز المهندس عمار علي والفنيين العاملين في مركز الأبحاث قدم شرحاً وتعريفاً بأنظمة تربية الأسماك المعتمدة عالمياً ومحلياً ومتطلبات كل نظام، إضافة للميزات والعيوب، كما تم تعريفهم بالعمليات الفنية التي يتم تطبيقها خلال التربية، وما ينتج عن هذه العمليات من تغيرات تحدث في خواص البيئة المائية، والحدود الطبيعية والحرجة لخواص البيئة المائية بالنسبة لتربية الأسماك.

بدورهم طرح الطلاب والدكاترة المرافقون بعض الأفكار التي يمكن تطبيقها لمعرفة إمكانية الاستفادة منها في تحسين البيئة المائية لأحواض تربية الأسماك.

طباعة