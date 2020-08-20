«تربية» درعا تستعد لامتحانات الشهادة الثانوية بدورتها الإضافية

درعا- وليد الزعبي

تبدأ الدورة الإضافية لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها المختلفة اعتباراً من يوم السبت القادم وتستمر حتى 31 آب الجاري لشهادة التعليم الثانوي للفرعين الأدبي والعلمي، وحتى 3 أيلول القادم لفروع الثانوية المهنية والشرعية.

وأوضح المهندس منهل العمارين – مدير تربية درعا أنه تم تخصيص 35 مركزاً امتحانياً ضمن مدينة درعا لاستقبال 6536 طالباً وطالبة ممن سجلوا للتقدم للدورة الإضافية، والذين يتوزعون بين 3650 للفرع العلمي و2301 للفرع الأدبي و259 للشهادة الثانوية المهنية التجارية و259 في الثانوية المهنية الصناعية و38 في الثانوية الشرعية، لافتاً إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بإنجاح العملية الامتحانية من توزيع رؤساء مراكز ومراقبين إضافة إلى تجهيز المراكز الامتحانية وتعقيمها.

وأكد العمارين أن عملية تعقيم المراكز الامتحانية ستتم بشكل يومي خلال فترة الامتحانات مع التركيز والإلزام بضرورة ارتداء الطلاب والكوادر الامتحانية للكمامات وتحقيق التباعد المكاني وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا.

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