8 آلاف طن إنتاج اللاذقية المتوقع من الرمّان

اللاذقية- يوسف علي

أوضح المهندس عمار ناصر – رئيس شعبة الأشجار المثمرة في دائرة الإنتاج النباتي بمديرية زراعة اللاذقية لـ«تشرين» أن التقديرات الأولية لمحصول الرمان لهذا العام نحو ٨٠٠١ طن من مختلف الأنواع، مشيراً إلى ارتفاع إنتاج غراس الرمان في مركز الساحل التابع لمديرية الزراعة من ١٨ ألف غرسة العام الماضي إلى ٢٥ ألف غرسة بخطة ٢٠٢٠-٢٠٢١، في إشارة إلى زيادة الرغبة في زراعته.

وبيّن ناصر أنه يتم إكثار إنتاج غراس الرمان بوساطة العُقل والسرطانات (تسمية محلية) والتطعيم، لافتاً إلى أن من مزايا أشجار الرمان أنها تنمو في التربة الرملية والطينية وتتحمل ملوحة التربة، وتنمو أيضاً في ظروف المناخ المعتدل والحار، كما يستخدم الرمان كسياج يحيط بالبساتين لوجود أشواك على النبات.

وأوضح ناصر أن الرمان ينقسم إلى ثلاث مجموعات: الحلو والحامض واللفان، أما الأصناف الشائعة حسب التسميات المحلية: الوردي- المليسي- العربي – البناتي – الأسود – اللفاني وسن الجمل، الفرنسي، ياجوجي.

يذكر أن الرمان هو من الفواكة المهمة في اللاذقية، حيث يستهلك طازجاً ويمكن تصنيعه كعصير أو دبس رمان، ويكاد لا يخلو منزل منه، وتخزن بعض الأسر كميات منه للمونة من الأصناف الحامضة فقط.

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