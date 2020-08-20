هل تنسحب الولايات المتحدة من “ناتو”؟

ترجمة وتحرير: إيمان الذنون

أشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى أن الانسحابات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض المنظمات الدولية بحجة المساهمات الأمريكية الكبيرة في هذه المنظمات يبدو أنها وصلت إلى حلف “ناتو”، هذا الحلف الذي تشترك فيه أمريكا مع معظم الدول الأوروبية، حيث بدأ ترامب يلمح إلى انسحابه من الحلف للأسباب المذكورة، وأبرزها الإنفاق العسكري، وقد تفجر ذلك بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية في قمة بروكسل التي عقدت في ١٠ حزيران ٢٠١٨، حيث كشفت عن تفاقم الانقسامات بين ترامب وقادة الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنفاق العسكري لدول الحلف، وتقاسم الأعباء المالية والعسكرية للتحالف، وتعزيز مشاركة الشركاء الأوروبيين في العمليات العسكرية في أفغانستان في ظل تهديد ترامب علناً بانسحاب الولايات المتحدة من الحلف، حيث دخل ترامب القمة وفي ذهنه مجابهة الشركاء الأوروبيين وتحميلهم المسؤولية، خاصة فيما يتعلق منها بتمويل الحلف.

وبينت الصحيفة أن مخصصات الإسهام العسكري من جملة القضايا التي أثارها ترامب الذي لم يكن الرئيس الأول الذي يدعو إلى زيادة نسبة مساهمة دول “ناتو” في الميزانية العسكرية للحلف، فقد أشارت بعض التسريبات إلى تهديدات ترامب بسحب قوات بلاده من “ناتو” في حال لم يقم الحلفاء برفع حجم الإنفاق الدفاعي المخصص للحلف إلى أكثر من ٢% من إجمالي الناتج المحلي، وذكر في “تغريدة” له على “تويتر” إن الولايات المتحدة تدفع ثمن الحماية الأوروبية، ثم تخسر المليارات في التجارة معها.

وأوضحت “الغارديان” أن هناك عدداً من الدلالات التي كشفت عنها قمة حلف “ناتو”، ومنها تصاعد الانقسام الغربي، فعلى الرغم من حرص الدول الغربية على التقليل من أهمية تصرفات ترامب تجاه دول الناتو، معتبرة أنها تعبر عن توجهات فردية من الرئيس، بالإضافة إلى عمق الروابط بين الحلف والولايات المتحدة، إلا أن بعض المحللين يؤكدون أن توجهات ترامب تعكس مواقف المؤسسات الأمريكية منذ فترة طويلة ربما تعود إلى عهد أوباما، الذي قام بالتوجه نحو آسيا، واتبع سياسات مغايرة لحلفائه الأوروبيين في العديد من المواقف، لكنه لم يقم بالتهديد بفك الارتباط بشكل صريح على غرار ما فعله ترامب.

ورأت الصحيفة أنه على الرغم من وجود خلافات أوروبية داخل حلف ناتو، بالإضافة إلى خلافات مع أمريكا، غير أن هناك توافقاً معلناً بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بزيادة المساهمة في مخصصات الإنفاق العسكري للحلف، لكن الجدل لا يزال مثاراً حول مدى قدرة دول ناتو على الوفاء بنسبة ٢% خاصة أنه من المتوقع أن يصل ٨ أعضاء فقط إلى مستوى ٢% فيما ستحتاج ١٥ دولة إلى ٦ سنوات أخرى للوصول إلى هذه النتيجة، وذلك حسب بيان صادر عن البيت الأبيض، بيد أن بعض المحللين يرون أن زيادة الإنفاق لا تصب في صالح الولايات المتحدة بشكل عام، حيث سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الدور الأمريكي.

وبينت الصحيفة أن زيادة الإنفاق العسكري الألماني على الرغم من معارضة الاشتراكيين، سيسمح بتوسيع الدور الألماني وحلف ناتو، ومن ثم فإنه من المتوقع أن تزداد الخلافات بين دول الحلف.

وأفادت الصحيفة باحتمال حدوث مزيد من الصدام بين ترامب والحلفاء الأوروبيين، وهو ما سيعمق الانقسامات في العديد من المؤسسات المشتركة مثل حلف “ناتو”، إلا أن هذا لن يؤدي إلى قيام الولايات المتحدة بالانسحاب نهائياً من الحلف الذي له دور مهم في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي قد تأسس رسمياً عام ١٩٤٩، حيث تم التوقيع على معاهدة حلف “ناتو” في واشنطن، أما مقره الرئيسي فهو العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويتكون حلف “ناتو” من ٢٨ دولة من ضمنها الدول المؤسسة للحلف، ففي فترة تأسيسه انضمت الولايات المتحدة باعتبارها القوة العسكرية العظمى مقارنة ببقية الدول، وكانت فيه بلجيكا، وفرنسا، وهولندا، ولوكسمبورغ، وبريطانيا، إضافة إلى انضمام إيطاليا والدانمارك والنرويج والبرتغال وكندا وآيسلندا عام ١٩٤٩، وفي عام ١٩٥٢ انضمت تركيا واليونان.

وفي عام ١٩٥٥ انضمت ألمانيا الغربية إلى حلف “ناتو”، ثم عاودت الانضمام مرة أخرى بعد أن اتحدت مع ألمانيا الشرقية في العام ذاته.

وفي عام ١٩٨٢ انضمت إسبانيا إلى الحلف، وتبعتها التشيك والمجر وبولندا في عام ١٩٩٩، أما بلغاريا وأستونيا، ولاتفيا، ولتوانيا، ورومانيا، فقد انضمت عام ٢٠٠٤ وتبعتها في العام نفسه دولتا سلوفاكيا، وسلوفينيا، حيث تجسد في هذا العام الانضمام الأكبر في تاريخ ناتو، وأصبح عدد أعضاء الحلف ٢٨ عضواً بعد انضمام كرواتيا وألبانيا له في عام ٢٠٠٩، كما دعا حلف “ناتو” دولاً أخرى للانضمام إليه والتعاون معه رسمياً، مثل البوسنة والهرسك، وصربيا، وكان ذلك في قمة لاتفيا عام ٢٠٠٦.

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