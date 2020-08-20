10443 طالباً في امتحان الدورة الإضافية للثانوية في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

اتخذت مديرية التربية في الحسكة كافة الإجراءات اللازمة استعداداً للدورة الامتحانية الثانية (الدورة الإضافية) للشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها (علمي ــ أدبي ــ شرعي ــ نسوي ــ صناعي ــ تجاري).

وذكرت مدير التربية الهام صورخان لـ«تشرين» أن المديرية بدأت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعداداً لهذه الدورة، وتم عقد اجتماع مع رؤساء المراكز وكافة المعنيين بالعملية الامتحانية في المراكز وتلاوة التعليمات الامتحانية مع التأكيد على ضرورة تعقيم المراكز وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت صورخان أن عدد الطلبة الذين سيتقدمون للدورة الامتحانية الثانية بلغ 10443 طالباً من كافة فروع الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي والفرع الأدبي والثانويات المهنية الأخرى (شرعية ــ نسوية ــ صناعية ــ تجارية) موزعين على مدينتي الحسكة والقامشلي، وعدد المراكز الامتحانية يختلف من مادة إلى أخرى حسب أعداد المتقدمين لكل مادة ما بين محسّن ومكمل.

وأضافت: إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الامتحانية التي تم تطبيقها خلال الدورة الأولى من المشاركين بالامتحانات كل حسب اختصاصه (رؤساء المراكز ــ أمناء السر ــ المندوبون ــ المراقبون ــ الطلبة .. الخ) وستجري الامتحانات وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، فقد تم توزيع مواد ومستلزمات التعقيم على المراكز، وعلى جميع المشاركين في العملية الامتحانية الالتزام بالإجراءات الوقائية ولاسيما تعقيم اليدين وارتداء الكمامات والقفازات والتباعد المكاني وغيرها.

وأشارت صورخان إلى أنه على الرغم من كافة الظروف الصعبة التي مرت على العملية التربوية في محافظة الحسكة، من إغلاق للمدارس إلى فرض مناهج مغايرة لمنهاج الجمهورية العربية السورية إلى انتقال الطلاب والتلاميذ من مسافات بعيدة إلى اكتظاظ الشعب الصفية بالطلاب والتلاميذ حيث يتراوح عددهم بين 100 و120 طالباً وتلميذاً في الشعبة الواحدة إلى جائحة كورونا وانقطاع الطلاب بسببها مبكراً عن الدوام تمكنت محافظة الحسكة خلال العام الحالي من الحصول على المركز الثاني بعد محافظة طرطوس وبالتساوي مع محافظة دمشق بعدد التلاميذ الحاصلين على العلامة التامة في نتائج شهادة التعليم الأساسي وهم 10 تلاميذ 310 من 310، إضافة إلى خمسة تلاميذ حصلوا على 309.2 إلى 309.8 علامات، أي إن 15 تلميذاً حصلوا على العلامة التامة وما يقاربها في محافظة الحسكة هذا العام لأول مرة في تاريخ المحافظة، وبلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي 69.70 بالمئة بزيادة 10 درجات عن نسبة النجاح في العام الماضي التي بلغت 59.59 بالمئة. كما شهدت نسب النجاح في الشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها خلال العام الحالي في محافظة الحسكة ارتفاعاً واضحاً عن العام السابق والأعوام التي سبقته، وذلك رغم الظروف التي تشهدها المحافظة وفي ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. فقد بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي خلال العام الحالي بلغت 63.12 % في حين لم تتجاوز النسبة في العام السابق 46.34 %. وفي الفرع الأدبي بلغت نسبة النجاح 62.13 % أما في العام السابق 2019 فلم تتجاوز نسبة النجاح 28.46 %. ومن المتوقع ارتفاع نسبة النجاح في الشهادة الثانوية أكثر خلال العام الحالي بعد صدور نتائج الدورة الامتحانية الإضافية.

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