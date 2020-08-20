اللاذقية- رشا عيسى

بدأ متطوعو مبادرة( مسافة أمان) توزيع ما يقارب٥٠٠ كمامة طبية على طلاب جامعة تشرين من أصل ٤ آلاف كمامة ستوزع خلال الأيام المقبلة في أول نشاط تطلقه المبادرة بعد حصولها على الموافقات الإدارية اللازمة للعمل في اللاذقية.

وتهدف المبادرة في أولى خطواتها الرسمية لدعم الجامعة بكل وسائل الوقاية لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد، بينما الهدف الأوسع للمبادرة التخفيف من الصدمة التي قد يسببها تفشي وباء كورونا في بلدنا بشكل عام وفي اللاذقية خصوصاً.

الكمامات الموزعة معدة للاستخدام مرة واحدة فقط، وخصصت المبادرة مركزين للتوزيع ,الأول في كلية الاقتصاد والثاني في كلية التربية ,حيث يوزع كمامتين لكل طالب بعد إبرازه بطاقته الجامعية مع الالتزام بالتباعد المكاني أثناء عملية التوزيع .

وقالت هيا خيربك مؤسسة ومنسقة المبادرة لـ( تشرين): في ظل توسع رقعة انتشار وباء فيروس كورونا في العالم إجمالاً وفي سورية حالياً ، ظهرت فكرة مبادرة (مسافة أمان )في محاولة لتقديم العون بما يخص الحد من انتشار الفيروس وعلاج أعراضه، حيث تعمل مسافة أمان على نشر التوعية الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – ١٩) ، و تأمين سبل الوقاية لطلاب جامعة تشرين (معقمات – كمامات) ، وتشكيل فريق طبي مجهز بالكامل للقيام بالمعاينات المنزلية لمرضى الكورونا يعمل على تقديم العلاج للحالات متوسطة الخطورة.

وأضافت خير بك : بدأت فكرة المبادرة وتمويلها من قبل مغتربين سوريين ممن اختبروا تفشي الفيروس في أوروبا، واكتسبوا مجموعة من الخبرات الشخصية والطبية خلال مرحلة ذروة منحنى الانتشار وبعد تجاوزها, وبناء على تلك التجارب، ورغبة منهم في مشاركتها مع أبناء محافظتهم وتشكيل فريق داعم لجهود مديرية صحة اللاذقية، تم وضع الخطوط الأساسية لعمل المبادرة وجمع التمويل الكافي لتشكيل نواة لبدء العمل، وكعامل محفز لجمع التبرعات من أبناء الجالية السورية في أنحاء العالم.

وأكدت خيربك أنه بعد توزيع ما يقارب ٢٠٠٠ كمامة خلال الأسبوعين الماضيين بمساعدة أفراد عاملين في جامعة تشرين ، بدأ فريق المبادرة أنشطة توزيع كمامات طبية وتم توزيع ما يقارب الخمسمئة كمامة على طلاب الجامعة وموظفي الكليات، على أن يكون هذا النشاط الأول في سلسلة تهدف لتوزيع أربعة آلاف كمامة خلال الأيام القادمة.

ويستمر عمل المبادرة ليستكمل تشكيل فرق طبية مجهزة لإجراء معاينات منزلية بعد التنسيق مع مديرية الصحة.

بدوره، قال الدكتور باسم غدير مدرس في كلية الاقتصاد وأحد شركاء المبادرة : (مسافة أمان) إحدى مبادرات الشباب السوري الذي يتمتع بحس وطني عالٍ تجاه أبناء الوطن، حيث تمكن فريق المبادرة من تأمين متطوعين داخل البلد وعملوا بشكل قانوني بعد الحصول على الموافقات المطلوبة،وثمّن غدير هذه المبادرات التي تنطلق من أساس فردي وتشكل نشاطاً إيجابياً في المجتمع.

وفتح فريق المبادرة الوليدة باب التطوع لمن يرغب بالانخراط ضمن نشاطات المبادرة، حيث بدأ الدعم والتشجيع يزداد للمبادرة داخل الأوساط الشبابية في اللاذقية.

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