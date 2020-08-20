“أبو الفقراء” يعود لتقديم خدماته الطبية مقابل (١٠٠) ليرة

لبنى شاكر

قبل ثلاثة أعوام تقريباً، كرّمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الطبيب “إحسان عز الدين” لنيله لقب الوصيف لجائزة “نانسن”، والتي تُعطى للأشخاص والمجموعات والمنظمات المتفانية في عملها الموجه لحماية اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية، يومها قالت المفوضية إنّ الرجل قدّم خدماته الطبية المجانية أو شبه المجانية لحوالي ١٠٠ ألف مريض، وهو رقمٌ تضاعف لا شك خلال الأعوام التالية، مع استمرار ارتفاع أجرة الكثير من الأطباء، إضافة إلى غلاء الأدوية والمستلزمات الطبية، وهي حقائق عايشها السوريون خلال سنوات الحرب الأخيرة، ومازالوا.

مؤخراً أعلن عز الدين عبر اتصال مع الفضائية السورية تعافيه من “فيروس كورونا”، وقرب عودته إلى عيادته، ولنا أن نتوقع عدد المرضى الذين أسعدهم هذا الخبر، تحديداً من لا تسمح لهم الظروف بدفع أكثر من “100” ليرة سورية، وهي الأجرة التي يتقاضاها الطبيب من زواره القادمين من مختلف المناطق والمحافظات على مدار اليوم، بعد أن أصبح العثور على العملة من فئة الـ “50 ” ليرة صعباً.

يقول عز الدين في لقاء سابق مع «تشرين»: تخرجت طبيباً من جامعة دمشق عام 1968، وهو العام الذي افتتحت به عيادتي في مدينة جرمانا، ولأنني نشأت في أسرة متوسطة الحال، مؤلفة من سبعة أبناء، كنت على دراية بالظروف المعيشية الصعبة لشرائح واسعة من السوريين، لذلك قررت أن تقتصر خدماتي على مبالغ رمزية جداً.

يؤكد الطبيب أن خدماته الطبية متاحة للمرضى على اختلاف ظروفهم المادية، لكن إصراره على أجرٍ محدد، يدفع الحرج عن الفقراء ومن يضطرون لتكرار الزيارة، هؤلاء يُدركون أن صحتهم أولوية في العيادة أيّاً كان مذهبهم أو المنطقة التي ينتمون إليها. هكذا اكتسب الرجل سمعة طيبة ولقباً مميزاً “أبو الفقراء”، وكما يعرف الجميع، لم يكن ذلك مرهوناً بحرب أو أزمة، وهو ما يحصل عادة، العروض والمساعدات والمبادرات معظمها تأتي نتيجة أو ردة فعل تجاه مشكلة ما، وفي أحسن الأحوال موازية لها، ولا نبالغ لو قلنا إنّ عز الدين نذر حياته لخدمة الناس بلا مقابل يُذكر، في وقت كان آخرون سماسرة ومُضاربين لا أطباء.

قريباً يعود “أبو الفقراء” إلى عيادته، وفي الوقت نفسه، يُتاجر آخرون بالكمامات وأسطوانات الأوكسجين وأجور المعاينة، فمن أين نأتي لهم بضمائر؟.

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