100 مليون ليرة لتعشيب ملعب دير الزور

ديرالزور – مالك الجاسم

أخبار حصرية تنفرد «تشرين» في نشرها بعد معلومات مؤكدة حصلت عليها تؤكد أن هناك توجيهاً وموافقة من رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا بتخصيص مبلغ 100 مليون ليرة لتعشيب ملعب ديرالزور ، وتم تكليف اللجنة التنفيذية لإعداد دراسة لهذا الأمر وبالفعل بدأت تنفيذية ديرالزور بإعداد هذه الدراسة التي ستكون جاهزة خلال اليومين القادمين ليتم إرسالها للاتحاد الرياضي العام.

ومن جانب آخر لا يزال الحديث حاضراً عن تأهيل ملعب ديرالزور بعد الوعود الكثيرة التي أطلقت ولا تزال تطلق ، وعن الموعد الذي سيتم فيه الانتهاء من الأعمال الإنشائية التي تكفلت بها الشركة العامة للطرق والجسور ، ولكن من خلال زيارة قصيرة للملعب قمنا بها بدت الأجواء مغايرة عن ذي قبل ، وبدت وتيرة العمل مرتفعة ، وهذا يؤكد أن هناك توجيهاً لإنجاز ما تبقى من أعمال ضمن العقد المبرم وربع العقد الآخر الموقع لاستكمال ما تبقى منه ، وإنهاء كامل الأعمال ليتم تسليم الأمور جاهزة للتنفيذية أو للاتحاد الرياضي وإن موضوع دهان المدرجات على ما يبدو تم رفضه لعدم مطابقته شروط العقد المتفق عليها.

أما على الجهة المغايرة ، وفيما يخص إدارة الفتوة بعد استقالة رئيس النادي بسام العرسان وعضو الإدارة حافظ درويش ، فبدأت المشاورات والاتصالات لتشكيل إدارة تكون قادرة على قيادة الأمور في الوضع الراهن ، وترتيب البيت الداخلي للفتوة ، ونؤكد ومن خلال ما حصلنا عليه من معلومات أن الاسم المطروح لرئاسة النادي موجود الآن في ديرالزور ، وتم عرض الموضوع عليه وإبداء موافقة مبدئية للعمل ، أما أعضاء الإدارة فسيكونون مزيجاً من الشخصيات الموجودة حالياً ، مع دخول أعضاء من الوسط الرياضي من أبناء النادي .

وحسب المعلومات ذاتها فإن الأمور في الوقت الحالي تتجه لتجميع فريق الفتوة في ديرالزور والبدء بالتمارين فور تشكيل الإدارة التي ستعمل على اختيار مدرب الفريق ، والجهاز الفني كاملاً ، وربما هذا الامر سيلقى ترحيباً من الكثير من جماهير النادي ، ولكن في المقابل سيكون هناك من يرفض هذا الأمر لأن هناك لاعبين مستقرين في دمشق مع أسرهم

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