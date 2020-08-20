غوغل تجعل “كروم” أكثر أماناً

أعلنت شركة “غوغل” عن نيتها طرح ميزات جديدة في النسخة القادمة من متصفح “كروم” لجعل المتصفح أكثر أمانا وحماية لبيانات المستخدمين.

وتبعاً للخبراء في “غوغل” فإن إحدى أهم المشكلات التي قد تهدد أمان بيانات مستخدمي الإنترنت أثناء تصفحهم لبعض المواقع هو استخدام بروتوكولات “اتش تي تي بي اس” التي تعتبر غير آمنة أحيانا، لذا تعمل غوغل حاليا على تطوير متصفح” كروم” لجعله قادراً على توجيه المستخدمين أثناء التصفح إلى بروتوكولات “اتش تي تي بي اس” التي تشفر حركة مرور البيانات.

وللحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين وأجهزتهم بدأت “غوغل” بتطوير ميزات جديدة للنسخة 86 القادمة من متصفح “كروم”، حيث تظهر هذه النسخة للمستخدم أن الموقع الذي يتصفحه غير آمن في حال كان الدخول إليه عبر بروتوكلات “اتش تي تي بي اس”مثلاً، كما يختفي شعار القفل من شريط العناوين العلوي في المتصفح مع مثل هذه المواقع، لينتبه المستخدم أنها غير محمية.

وستحمل نسخة المتصفح الجديدة أيضاً ميزات تمنع الملء التلقائي لكلمات المرور في حال لاحظ المتصفح أن الموقع غير آمن من ناحية الخصوصية، وسيظهر المتصفح تحذيرا باللون الأحمر للمستخدم بهذا الشأن، لكي يقوم المستخدم بملء حقول كلمات المرور ببيانات أكثر تعقيداً ويصعب اختراقها.

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