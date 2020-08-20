آخر تحديث: 2020-08-20 12:16:14
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مصادر أهلية: انفجار قنبلة يدوية في مدخل قرية العلاني الخاضعة لسيطرة الإرهابيين بريف إدلب يودي بحياة ثلاثة أطفال وإصابة ثلاثة آخرين اصابات خطرة

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