مقتل أحد مسلحي ميليشيا “قسد” برصاص مجهولين في البصيرة بدير الزور

قتل أحد مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا على أيدى مجهولين عبر إطلاق النار عليه في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وذكر مراسل سانا نقلاً عن مصادر محلية أن مجهولين قاموا اليوم بإطلاق النار على أحد عناصر ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشمالي الشرقي ما أدى إلى مقتله.

وقتل أمس أحد مسلحي ميليشيا “قسد” على أيدى مجهولين عبر إطلاق النار عليه في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي والذي تحتجز فيه قوات الاحتلال الأمريكي وميليشياتها عشرات آلاف المدنيين.

ويشهد ريف دير الزور مظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.

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