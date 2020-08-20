977 وفاة جديدة بكورونا في الهند

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 2836925 والوفيات إلى 53866 بعد تسجيل 69652 إصابة و977 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 1707 إصابات و10 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 228621 والوفيات إلى 9253.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت 288 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع الإجمالي إلى 16346، بينما بلغ عدد الوفيات 307 بعد رصد حالة وفاة جديدة.

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