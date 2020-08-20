ماكرون: سياسة أردوغان عامل مزعزع لاستقرار أوروبا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رئيس النظام التركي أردوغان ينتهج سياسة تشكل عاملا مزعزعا لاستقرار أوروبا.

وأوضح ماكرون في مقابلة مع مجلة باري ماتش نشرت اليوم أن أردوغان ينتهج سياسة توسعية لا تتفق والمصالح الأوروبية، وهذا يشكل عاملاً مزعزعاً لاستقرار أوروبا.

وأشار ماكرون إلى أنه يجب على أوروبا تحمل مسؤوليتها والتصدي لسياسة أردوغان هذه وجهاً لوجه.

وكان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ دعا في الـ 14 من الشهر الجاري الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع النظام التركي في إشارة إلى الأعمال الاستفزازية وغير القانونية التي يقوم بها شرق البحر الأبيض المتوسط.

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