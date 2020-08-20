الجو صيفي حار

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً سديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية فيما يكون ليلاً لطيفاً بشكل عام ومعتدلاً على المناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المنطقة الساحلية وفي باقي المناطق غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ انخفاض ملموس غداً على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الساحلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الخميس الجمعة السبت دمشق 37 /20 35 /18 34 /18 القنيطرة 30 /17 28 /15 27 /15 درعا 34 /19 32 /17 31 /17 السويداء 32 /17 30 /16 30 /16 حمص 33 /21 31 /20 31 /20 حماة 37 /22 35 /21 35 /21 الحسكة 41 /23 40 /21 39 /21 اللاذقية 31 /23 29 /22 29 /22 طرطوس 32 /24 30 /22 30 /22 حلب 36 /20 35 /19 35 /19 طرطوس 32 /24 30 /22 30 /22 حلب 36 /20 35 /19 35 /19 ادلب 34 /21 32 /20 32 /20 دير الزور 40 /25 39 /24 38 /24 الرقة 39 /24 38 /23 38 /23

طباعة