البرازيل: 1212 وفاة ونحو 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت البرازيل 49298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1212 حالة وفاة جراء المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البرازيلية قولها ان البلاد سجلت حتى الآن ثلاثة ملايين و456652 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 111 ألفا و100 حالة.

وتعتبر البرازيل البلد الثاني في العالم بين البلدان الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

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