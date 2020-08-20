تعرضت للاعتداءات والسرقة عدة مرات …قريباً خطوط اتصالات تجمع مشتى دير ماما في الخدمة

حماة – محمد فرحة

(أن ترى خير من أن تسمع) ، مقولة تلخص بكل دقة ما جرى ويجري من اعتداءات وسطو على شبكات خطوط تجمع سكان مشتى دير ماما التابع لبلدة المحروسة / 15 / كيلو متراً عن مدينة مصياف ، حيث تعرضت خطوط الاتصالات أكثر من أربع مرات للفك والقطع من على الأعمدة، بل هناك عشرات الأعمدة تم تجريدها بالكامل من خطوط الاتصالات ، ومع ذلك يحاول مركز المحروسة للاتصالات إعادتها مجدداً وخلال أيام ستوضع بالخدمة .

قصة الاعتداءات وسرقة الأسلاك قصة لها بداية وليس لها نهاية كما يبدو وتشي المعطيات على الأرض ،الأمر الذي عرقل وأخر إنجاز تمديد وتركيب علب الاتصالات للمرة الرابعة وعرقل مشروع التنفيذ .

(تشرين ) انتقلت إلى هناك وشاهدت ميدانياً كيف بقيت الأعمدة مجردة من الأسلاك وكيف هي عملية التقطيع هنا وعملية الوصل والربط هناك ، وعنها قال مدير المركز الفني لاتصالات المحروسة- محمد وسوف ورئيسة المركز- مريم أسعد : إن مقسم المحروسة يضم خمسة آلاف خط ويحتوي على 2000 بوابة إنترنت ، وعملية التوسع الجديدة ستشمل تقديم أربعة آلاف خط جديد .

وأضافا : إن التأخير في إعادة ربط خطوط مشتى دير ماما والجوبة مع مركز اتصالات المحروسة مرده إلى عمليات السرقة المتكررة ، حيث تم تجريد الأعمدة من كوابلها السلكية وبقيت مجردة ،

ونوها بأن أعمال التنفيذ وصلت إلى 85 بالمئة وخلال أيام ستوضع بالخدمة مجدداً ، في حين إن توسع تجمعات الهزانة ووعرها ومجموعة خان جلميدون ومزارعها والبالغة سعتها التوسيعية أربعة آلاف خط جديد ، أي إننا نعمل على عدة جبهات إعادة إحياء مشروع الجوبة مشتى دير ماما ، وفي التجمعات السكانية الأخرى .

غير أن ما أكد عليه المدير الفني للمركز محمد وسوف متسائلاً هو : هل يعقل أن يكون في الخط أكثر من 12 وصلة في حين أن المعقول ألا يتعدى عن ال6 وصلات و السبب الاعتداءات وعمليات القطع المتكررة للأسلاك .

حيث تستنزف كل طاقتنا ووقتنا ، رغم إننا نعمل على أكثر من جبهة توسع في الشبكات للتجمعات السكانية لقرى الهزانة ووعر الهزانة وخان جلميدون وغيرهما ومتابعة أدق التفاصيل لوضع الشبكات وتعرضها للسطو والتقطيع .

غير أن النقطة المضيئة التي أشار إليها وسوف تبقى علامة فارقة وخدمة لا تقدر لأهالي مشتى دير ماما وهي إعفاؤهم من رسوم الاتصالات من عام 2016 وحتى الآن، لكون خطوطهم تعرضت للسطو والسرقة من تلك الفترة وحتى يومنا هذا .

بالمختصر المفيد : يمكن أن نقول إن القائمين على مركز اتصالات المحروسة صبروا على إعادة تركيب الخطوط والكوابل المسروقة( صبر الجمل )أو( صبر أيوب )

لكن هذا لم يكن ممكناً لولا دعم اتصالات حماة وتقديم كل العون والمؤازرة لهم ، غير أن عملية الاعتداءات المتكررة والمتجددة على شبكة الاتصالات هناك يجب ألا تمر مرور الكرام عندما يتم ضبط المتلاعبين بها .

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