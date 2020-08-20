(تربية القنيطرة) تفتتح ثانوية للمتفوقين لأول مرة على أرض المحافظة.. ومجمع تربوي لمدارس القطاع الجنوبي

القنيطرة - ممدوح عوض

كشفت مديرية تربية القنيطرة عن افتتاح ثانوية للمتفوقين على أرض محافظة القنيطرة ولأول مرة في مدينة البعث، وبينت مديرية التربية أن التسجيل لطلاب الصف السابع والعاشر يبدأ اعتباراً من اليوم الخميس 20 آب الجاري في مدرسة الشهيد سليم السامية في خان أرنبة.

وذكر مدير تربية القنيطرة – عماد محمد أسعد أن افتتاح ثانوية للمتفوقين على ارض المحافظة خفف من معاناة الأهالي بإرسال أبنائهم إلى مدرسة المتفوفين في منطقة الزاهرة في مدينة دمشق، وأشار إلى أن المتقدمين لمدرسة المتفوقين سيخضعون لاختبار مركزي يوم الثلاثاء القادم 25/8/2020 في مدرسة الشهيد حسين عرابي في خان أرنبة الساعة التاسعة صباحاً للصف السابع والعاشرة صباحاً للصف العاشر .

من جهة أخرى ذكر أسعد أن وزارة التربية وافقت على إحداث وافتتاح مجمع تربوي لمدارس القطاع الجنوبي في محافظة القنيطرة في ناحية القصيبة مع بداية العام الدراسي القادم .

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