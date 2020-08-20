غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق مبادرة أهلية لدعم القطاع الصحي الحكومي في مواجهة كورونا

حسام قره باش

أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها مبادرتها لدعم القطاع الصحي، حثت من خلالها الصناعيين لمؤازرة ما تقوم به الحكومة السورية من جهود وإجراءات احترازية لمنع انتشار فايروس كورونا و المساهمة في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات الصناعية وتعزيز ثقافة الولاء والعطاء، حيث قامت الغرفة بجمع المساعدات وتوزيع الدفعة الأولى منها لدعم القطاع الطبي ومساندة الجيش الأبيض في مواجهة أزمة كورونا وشملت هذه المبادرة بجولتها الأولى كل من مشفى الأسد الجامعي ومشفى المواساة الجامعي ومشفى دمشق، و تضمنت المبادرة توزيع 14.600 كمامة و275 عبوة 5 ليترات من مادة معقم جل كحولي بتركيز 70% و30 صندوق صابون معقم و 30 صندوق معقم للأسطح سعة 700 ملم و 30 صندوق سائل صابون معقم سعة 500 ملم.

الدكتور سامر خضر مدير عام مشفى دمشق وجه الشكر لغرفة صناعة دمشق وريفها وأشار إلى أهمية هذه المبادرة التي تجسد الإحساس الوطني بين القطاعين العام والخاص وخاصة في حالة انتشار فايروس كورونا ومع ارتفاع أعداد المصابين، ما استدعى التعاون بين كل الجهات لاحتواء هذه الحالة وخروجنا منها بأسرع وقت. ومبادرة غرفة صناعة دمشق وريفها هي مبادرة أهلية مجتمعية تحث الشعور الوطني بالوقت الذي نحن بحاجة فيه لدعم أكبر للفرق الطبية منعاً لانهيار المنظومة الطبية كما رأينا بتجارب الدول الأخرى.

وأشاد خضر بغرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة بمجلس إدارتها والسعي الدائم لإطلاق مبادرات مجتمعية لدعم مشافي الدولة والكوادر الطبية بمواد معقمة وألبسة الوقاية المقدمة من الإخوة الصناعيين و أوضح الدكتور خضر أن هذه المبادرات تقوي موقفنا وتحمينا وتساعدنا لنقوم بواجبنا لحماية المواطنين من هذه الجائحة واستقبال أكبر عدد ممكن من المصابين وتعطي مؤشراً مهماً على قوة ومتانة المجتمع الأهلي والصناعي والذي يمثل التكافل الاجتماعي بأبرز صوره.

المدير الطبي لمشفى الأسد الجامعي الدكتور عدنان أحمد شكر القائمين على غرفة صناعة دمشق وريفها لتقديم المواد المعقمة والمطهرات والكمامات وخاصة لتلبية الغرفة بالسرعة القصوى لتأمين حاجة مشفى الأسد الجامعي بكمامات N95 وبيّن د. أحمد أن المشفى بأمس الحاجة لهذه المواد نتيجة الاستهلاك اليومي الكبير بسبب عدد المصابين بالكورونا والمراجعين للمشفى بشكل يومي.

وأوضح أنه في ظل هذه الجائحة تتقدم إدارة المشفى بطلبات للمساعدة بشكل مستمر من كافة الجهات القادرة على تقديم خدمات لحماية الكادر الطبي و تأمين الخدمات الطبية للمصابين والمرضى، وجاءت مبادرة غرفة صناعة دمشق وريفها في الوقت الذي تحتاج به المشافي الحكومية إلى المساعدة ومد يد العون للتعاون لحماية الكادر الطبي و تعزيز الخدمات الصحية للمرضى.

الدكتور عمار الراعي المدير الطبي لمشفى المواساة الجامعي بيّن أن القطاعين العام والخاص يشكلان فريقاً واحداً في هذا البلد يعمل لمصلحة المواطن. وأشار إلى أن هذه المواد المقدمة هي مبادرة أولية وستكون هناك مواد أخرى، متمنياً أن يكون هناك المزيد من الدعم سواء بموضوع الأقنعة البلاستيكية و الألبسة الطبية الواقية وكمامات N95 التي يحتاجها الكادر الطبي بشكل ضروري.

وشكر الدكتور الراعي غرفة صناعة دمشق وريفها على الهدية المقدمة لمشفى المواساة الجامعي والتي هي مجموعة من مستلزمات الوقاية المهمة لحماية الكادر الطبي من فايروس كورونا وهذه المساعدات تأتي في وقت يساهم فيه المجتمع المدني والأهلي للمنظومة الطبية التي عانت الكثير خلال سنوات الحرب على سورية والعقوبات الظالمة لهذه المنظومة التي ترعاها جهود الحكومة وما يبذله الفريق الحكومي من تذليل كل الصعوبات وتقديم المساعدات وهذه الجهود المشتركة هي عامل مهم لتجنب أي نقص لتأمين المواد والمستحضرات اللازمة للوقاية والعناية.

رئيس لجنة المنظفات والصابون في غرفة صناعة دمشق وريفها الأستاذ محمود المفتي شكر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس ومجلس إدارتها على هذه المبادرة التي أتاحتها للصناعيين، حيث قدمت لجنة المنظفات و الصابون هذه المواد التي تحتاجها المشافي من مواد معقمة وصابون معقم كما قدمت الكمامات وقد قمنا أيضاً بمبادرة إسعافية لتأمين كمامات N95 طلبها مشفى الأسد الجامعي للضرورة القصوى وهذه المبادرة تفتح الباب للمجتمع المدني للقيام بدوره وتقديم المساعدة لنكون يداً بيد مع وزارة الصحة ولنكون مع الكادر الطبي والتمريضي ودعمهم للحفاظ على جهدهم الكبير المقدم من قبلهم في ظل هذه الجائحة ونسعى من خلال هذه المبادرة بجولة ثانية لتأمين الألبسة الطبية الواقية لهذه الكوادر الطبية والتمريضية.

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