15 غارة للعدوان السعودي على مأرب والجوف

واصل طيران العدوان السعودي غاراته على مناطق متفرقة من اليمن واستهدف محافظتي الجوف ومأرب ب 15 غارة إضافة الى ثلاث غارات على قطاع نجران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان شن 13 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف.

وفي قطاع نجران أوضح مصدر عسكري يمني أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة رشاحة.

وكان طيران العدوان السعودي استهدف أمس المناطق والأحياء السكنية في اليمن وشن 21 غارة على محافظتي الحديدة ومأرب.

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