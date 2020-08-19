طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي اليوم خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ طيرانا فوق عدد من المناطق.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنه تم تسجيل 16 خرقا جويا من قبل طائرات العدو الحربية والاستطلاعية نفذت خلالها طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب وإقليم التفاح والبقاع الغربي.

وأضاف البيان إن طائرة استطلاع اسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا دائريا فوق حاصبيا العرقوب راشيا الوادي والبقاع الغربي مشيرا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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