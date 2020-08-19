589 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل 589 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وهي أعلى حصيلة منذ بدء انتشار الوباء.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 581 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ 24 الماضية و8 حالات بين الوافدين لافتة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة في حين بلغ عدد الحالات الحرجة 68.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 7207 فحوصات مخبرية لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية منها 1284 فحصاً في المطار.

وبعد حصيلة اليوم ارتفع العدد الاجمالي للإصابات منذ الـ 21 من شباط الماضي إلى 10347 حالة بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 109.

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