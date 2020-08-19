العدوان السعودي يرتكب 80 خرقاً جديداً في الحديدة اليمنية

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 80 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الـ 24 الماضية .

ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله إن من بين الخروقات محاولة تسلل في التحيتا وتحليق ست طائرات تجسسية في حيس والدريهمي والجاح .

وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضاً 15 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و55 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة .

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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