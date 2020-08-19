مكتب دفن الموتى: انخفاض وفيات كورونا في دمشق بنسبة 40%

ميليا إسبر

كشف مكتب دفن الموت بدمشق في تصريح خاص لـ” تشرين ” عن وجود انخفاض في معدل الوفيات بدمشق ( كورونا ووفيات طبيعية ) بنسبة 40% ، علماً أن هناك انخفاضاً في المعدل العام للوفيات ، حيث كان المعدل الوسطي للوفيات في الفترات السابقة ما يقارب 100 وفاة يومياً ، أما حالياً انخفض إلى 60 وفاة ، و هذا الانخفاض مؤشر ممتاز و يدل على أن أعداد وفيات الكورونا انخفضت بنسبة جيدة أيضاً ، لأن الأمور اختلطت فلم يعد هناك تمييز بين وفيات كورونا و الوفيات الطبيعية لأنّ الكثير من تقارير الوفاة منزلية وليست من المستشفيات لأسباب أهمها أن كورونا تتسبب في توقف القلب ، وكذلك تحدث جلطات بمعنى أن أسباب الوفيات أصبحت متشابهة مع بعضها .

وبين مكتب الدفن أن هذا الانخفاض يدل على وجود وعي من الشعب من خلال ارتداء كمامات ،أو ربما انخفضت حدة موجة الفايروس ، لكن الأهم هو تراجع الوفيات في كورونا ، وأن الوضع الحالي بعدما شهد انخفاضاً بالوفيات مطمئن و جيد ، آملين بأن تنخفض نسبة الوفيات بفايروس كورونا أكثر وأكثر في الأيام القادمة إلى أن ينحسر بشكل كلي بإذن الله .

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