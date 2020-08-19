حلب ـ مصطفى رستم

لم تمنعه وظيفته (مأمور قطار) من مواصلة اقتحام الفن الإيمائي وعالم السينما الناطقة بلغة الصورة والمؤثرات الموسيقية، شغفه المتنامي بزراعة البسمة على وجوه الناس لا تفارقه في أعماله الفنية كما في حياته الخاصة، إنه “نجدت كلسلي” فنان من حلب.

يواظب “كلسلي” صاحب الإطلالات الصامتة في (مقالب) الكاميرا الخفية ملامسة مدارس فنية لطالما عشق تأديتها أمام الكاميرا، ومدرسته في هذا الاتجاه نجوم في الكوميديا تركوا أعمالاً عالمية كـ “مستر بن” و”شارلي شابلن”، رغم الصراع للبقاء والاستمرار بعد أن تقهقرت إلى حد كبير صناعة البسمة وإنتاجها عن طريق الكاميرا الخفية في الآونة الأخيرة.

ويضع فنان المقالب المضحكة لمساته الأخيرة هذه الأيام على عمله الكوميدي (مستر نجدت) مستوحياً من شخصية (مستر بن) لصاحبها الممثل الكوميدي الإنكليزي روان سيباستيان أتكينسون الذي طالما أضحك العالم بحوارات دون كلام، وتمنى أن تكون نسخة سورية عنه.

يقول في حديث لـ “تشرين”: “أسير على خطا مستر بن والفن الإيمائي هوايتي وغايتي منذ صغري، أحب تقليد كل شيء، ووجدت في الكاميرا الخفية أسلوباً جديداً لدخول هذا الفن، فهو يخاطب العالم بأسره مهما كانت اللغة المنطوقة، وهنا تكمن نقاط القوة”.

يعاود الفنان “كلسلي” بث الروح بالمقالب المضحكة في الشارع السوري المرهق من الحروب التي تتزاحم عليه، علّه يزرع بسمات على الوجوه المتعبة.. مفضلاً (المنتج المنفذ) راداً بذلك إلى ضرورة أن يكون المنتج فناناً، أو يمتلك إحساساً فنياً، وإلا فالعمل سيكون فارغاً دون معنى، ويحفل تاريخه الفني بعدد من الأعمال سبقها محاولات وتجارب. ويردف: “لدي 33 محاولة فشلت في 22 منها، ونجحت في المشاركة بـ 11 عملأً ومن أبرزها: (طوشة ولوشة) و(من هون لهون) مع الفنان زياد سحتوت وبرنامج (نقطة انتهى) مقدمه النجم المصري سمير غانم وبرنامج (اليوم يومك) وبرنامج (صار لازم نضحك).

عمله سابقاً كمأمور قطار والتنقل والسفر عبر رحلات لساعات طويلة أتاح له مزيداً من الاحتكاك بالناس ومراقبة تصرفاتهم، وأسلوب إضحاكهم ساعده في ذلك كونه مارس الرياضة في نادي الحرية بحلب جعل الأداء ممزوجاً بين لغة الروح والجسد مع تمرسه بالمسرح فترة الشباب ومشاركته في أعمال مسرحية منها درامية وكوميدية على حد سواء.

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