زيادة قياسية بإصابات كورونا في إسبانيا..

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم تسجيل 3715 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهي زيادة يومية قياسية منذ إلغاء إجراءات العزل العام الصارمة في حزيران الماضي.

ونقلت رويترز عن مصادر بالوزارة قولها إن الحالات التراكمية والتي تشمل اختبارات الأجسام المضادة على المرضى الذين ربما تعافوا بالفعل زادت 6671 إلى 370867.

وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي أن إسبانيا لديها أكبر عدد من الإصابات بكورونا في غرب أوروبا.

طباعة