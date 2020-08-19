الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية مالي عقب الانقلاب العسكري

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم تعليق عضوية مالي حتى استعادة النظام الدستوري وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

ونقلت رويترز عن مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي قولها: إن التكتل علق عضوية مالي رداً على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس والحكومة مضيفة: التعليق سيظل سارياً لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبة بالإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.

وأعلن رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا فجر اليوم استقالته من منصبه وحل البرلمان والحكومة وذلك بعيد ساعات على قيام حركة مسلحة بانقلاب عسكري واعتقال الرئيس ورئيس الوزراء بوبو سيسيه وعدد من الوزراء واقتيادهم إلى أماكن مجهولة.

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