مصادرة مواد منتهية الصلاحية ومخالفة 120 تاجراً لمخالفتهم قانون السوق بريف دمشق

سامي عيسى

ثلاثة أيام من العمل الرقابي أثمرت عن تسجيل 120مخالفة تموينية في أسواق ريف دمشق بعد أن وجهت مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق جهازها الرقابي وفق دوريات متخصصة ونوعية لضبط المخالفين من التجار ومنع الاعتداء على حاجات المواطنين، من خلال عمليات الغش والتدليس والسرقة، ناهيك عن مراقبة محطات الوقود ومنع التلاعب بالمادة وسرقتها. هذا ما أكده مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق المهندس لؤي سالم في تصريح لـ(تشرين) مؤكداً فيه تنظيم الضبوط المذكورة سابقاً

لارتكاب أصحابها مخالفات، من أبرزها حيازة مواد مجهولة المصدر و مواد منتهية الصلاحية .و ضبط عدد من المخابز التموينية بمخالفة الإتجار بالخبز بالتلاعب بالكميات المسلمة على البطاقة الذكية و نقص الوزن وسوء صناعة الخبز .

كما تم ضبط محطتي محروقات وإغلاقهما بالشمع الأحمر وضبط معمل شوكولا بمخالفة التدليس في بطاقة البيان وحجز كمية 10 صناديق،ومخالفات أخرى بمواد التجميل والماكياجات والعطور ومعجون محرك السيارات. بالإضافة إلى مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار و عدم حيازة فواتير الشراء و إبراز فواتير غير نظامية و البيع بسعر زائد وسحب عينات مختلفة .

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